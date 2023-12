Cenovus Energy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Cenovus Energy wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Dabei zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 44,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich auch beim RSI25, der bei 63,49 liegt und somit ebenfalls eine neutrale Bewertung für Cenovus Energy ergibt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt Cenovus Energy in den letzten 12 Monaten von institutioneller Seite 8 positive Bewertungen, 2 neutrale Bewertungen und keine negative Bewertung. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut". Im kürzeren Zeitraum wurden innerhalb eines Monats 3 positive sowie keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 46,06 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 22,48 CAD, was als positive Einschätzung interpretiert wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Cenovus Energy bei 24,33 CAD verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 22,48 CAD liegt, was einer negativen Abweichung von -7,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 25,02 CAD eine negative Abweichung von -10,15 Prozent auf. Basierend auf diesen Werten ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cenovus Energy bei 10 verzeichnet, was weniger ist als der Durchschnittswert von 66 in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Wertpapier auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für das Wertpapier von Cenovus Energy, basierend auf den verschiedenen analysierten Aspekten.