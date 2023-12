Cenovus Energy Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Cenovus Energy":

Die Analysten bewerten die Aktie von Cenovus Energy auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 8 eine positive Bewertung ab, während 2 neutral blieben und keine negativen Bewertungen vorlagen. Im zurückliegenden Monat wurden 3 positive Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,83 CAD, was einer Erwartung von 50,06 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 21,88 CAD. Insgesamt erhält die Aktie daher von den Analysten die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,13 Prozent, was 71,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 73,78 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Cenovus Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Cenovus Energy veröffentlicht. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser analytischen Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cenovus Energy-Aktie liegt aktuell bei 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 72 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie daher als unterbewertet einzustufen, was von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.