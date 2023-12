Cenovus Energy Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

In den letzten zwei Wochen wurde Cenovus Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung.

Die Redaktion hat auch konkrete Signale analysiert und dabei 4 positive und 0 negative Signale gefunden. Auf Basis dieser Auswertung wird daher eine positive Empfehlung ausgesprochen.

Langfristig gesehen erhält die Cenovus Energy-Aktie laut Analysten die Bewertung "Gut". Insgesamt liegen 8 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Auch für den letzten Monat wurden 2 positive und 0 neutrale oder negative Einschätzungen abgegeben. Auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie ist interessant, da es bei 32,83 CAD liegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 46,91 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 22,35 CAD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" seitens der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Cenovus Energy mit -8,28 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 7,94 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cenovus Energy liegt bei 51,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 66,16 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.