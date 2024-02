Cenovus Energy Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Cenovus Energy":

Der Aktienkurs von Cenovus Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Cenovus Energy im Branchenvergleich um +1,36 Prozent besser abgeschnitten hat. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -2,64 Prozent im letzten Jahr, und Cenovus Energy lag 1,36 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cenovus Energy beträgt derzeit 2. Dies bedeutet eine negative Differenz von -5,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus diesem Grund erhält Cenovus Energy von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Cenovus Energy liegt derzeit bei 10,8, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Cenovus Energy eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Cenovus Energy daher als "Gut"-Wert eingestuft.