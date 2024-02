Cenovus Energy Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Cenovus Energy":

Die Analyse der Aktienkurse von Cenovus Energy zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. In den letzten beiden Tagen haben Nutzer sozialer Medien hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Cenovus Energy diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Label "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung. Die Analyse wurde zusätzlich durch Handelssignale angereichert, wobei neun berechnete Signale zur Verfügung stehen (6 "Gut", 3 "Schlecht"). Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Cenovus Energy daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Cenovus Energy bei -15,21 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,56 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Cenovus Energy mit 16,77 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cenovus Energy liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Cenovus Energy zahlt. Dieser Wert liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 50. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Cenovus Energy 2,6 Prozent und liegt somit über dem Mittelwert (1,36) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.