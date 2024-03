Cenovus EnergyPreferredries 7 Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Cenovus Energy Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 24,82 CAD gehandelt, was einem Anstieg von +11,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +2,77 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Der Sentiment und Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Bei Cenovus Energy wurde eine starke Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven langfristigen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Cenovus Energy beträgt derzeit 2,6 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,94 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cenovus Energy liegt derzeit bei 18,18 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation (Wert: 25,64), wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Cenovus Energy-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.