Cenovus EnergyPreferredries 7 Aktie: Kaum zu glauben!

Die Dividendenrendite von Cenovus Energy beträgt aktuell 2,13 Prozent, was 72,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 51,72 Punkten, was bedeutet, dass die Cenovus Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich (Wert: 66,16), weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 10,01 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Cenovus Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat zudem 4 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.