Cenovus EnergyPreferredries 7 Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cenovus Energy beträgt das aktuelle KGV 11, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 72 aufweisen. Daher wird die Aktie von Cenovus Energy aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Aktie von Cenovus Energy auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 8 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat gab es 3 "Gut"-Empfehlungen und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige Betrachtung aus institutioneller Sicht als "Gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,83 CAD, was einer Erwartung von 50,06 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Cenovus Energy mit 21,88 CAD derzeit -13,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,36 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate bei Cenovus Energy. Die Aktie hat eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cenovus Energy die Gesamteinstufung: "Gut".