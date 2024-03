Cenovus EnergyPreferredries 5 Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Cenovus Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cenovus Energy überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei die Aktie auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für Cenovus Energy sind 8 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittswert von "Gut" für das Wertpapier. Die Bewertungen der Analysten für den vergangenen Monat ergeben eine ähnliche Tendenz, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 30,06 CAD, was eine mögliche Steigerung um 21,09 Prozent vom letzten Schlusskurs (24,82 CAD) bedeutet.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,28 Prozent erzielt, was 5,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 4,09 Prozent, wobei Cenovus Energy aktuell 5,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was neue Einschätzungen für Aktien nach sich ziehen kann. Bei Cenovus Energy wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und somit zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.