Cenovus EnergyPreferredries 5 Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Cenovus Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -5,47 Prozent bedeutet. Der Energie-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -2,81 Prozent im letzten Jahr, und Cenovus Energy lag 5,47 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cenovus Energy verläuft derzeit bei 24,33 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 22,48 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -7,6 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da dieser derzeit bei 25,02 CAD liegt und die Aktie einen Abstand von -10,15 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Cenovus Energy 8 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kürzlich ergibt sich ein Bild von 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Analysten erwarten eine Entwicklung von 46,06 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 32,83 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier die Stufe "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,23 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt, dass Cenovus Energy weder überkauft noch überverkauft ist und wird ebenso als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Cenovus Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.