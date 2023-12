Cenovus EnergyPreferredries 5 Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cenovus Energy stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Überwiegend wurden positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Aktivitäten beobachtet, insgesamt drei davon.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie von Cenovus Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,12 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Energie") liegt sie damit um 4,68 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -4,44 Prozent, und Cenovus Energy liegt aktuell 4,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,13 Prozent und liegt damit 71,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Cenovus Energy.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 21,88 CAD derzeit -13,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.