Cenovus EnergyPreferredries 5 Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Öl- und Gasgesellschaft Cenovus Energy hat eine Dividendenrendite von 2,6 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,29 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Analysten haben Cenovus Energy insgesamt 10 Bewertungen gegeben, wobei 9 davon als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Kurzfristig betrachtet, gilt die Aktie als "Gut" bewertet und hat ein Aufwärtspotenzial von 27,42 %, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 29,94 CAD.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was die Einstufung "Gut" unterstützt. Zudem wurden 6 positive und 2 negative Signale berechnet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt Cenovus Energy eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von 2 % zum 200-Tages-Durchschnitt von 23,98 CAD. Trotzdem wurde auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält Cenovus Energy im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung sowohl von Analysten als auch von Anlegern und in der technischen Analyse.