Cenovus EnergyPreferredries 3-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die aktuelle Analyse der Stimmung und Diskussionen rund um die Cenovus Energy-Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich, dass die Cenovus Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,28 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Cenovus Energy mit einer Unterperformance von -5,47 Prozent schlechter. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors liegt die Cenovus Energy um 5,47 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Dividende fällt die Cenovus Energy ebenfalls negativ auf, da die Dividendenrendite von 2,13 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 72,78 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Die Analyse der Einschätzungen von Analysten zeigt, dass diese der Cenovus Energy langfristig insgesamt ein "gutes" Rating zusprechen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls überwiegend positiv bewertet, sowohl in Bezug auf vergangene Einschätzungen als auch hinsichtlich der erwarteten Kursentwicklung. Insgesamt erhält die Cenovus Energy also eine "gute" Bewertung durch institutionelle Analysten.