Cenovus EnergyPreferredries 3 Aktie: Interessante Aussichten?

Die Cenovus Energy hat in den letzten Tagen einen Kurs von 21,88 CAD erreicht, was einer Abweichung von -13,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,36 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Analysten bewerten die Aktie der Cenovus Energy langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 8 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat wurden 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Empfehlungen ausgesprochen. Daraus ergibt sich eine kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut"-Titel, mit einem erwarteten Kursziel in Höhe von 32,83 CAD.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität für die Cenovus Energy. Dies führt zu der Einschätzung als "Gut" im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Die Dividendenrendite beträgt 2,13 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 71,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cenovus Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.