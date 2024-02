Cenovus EnergyPreferredries 3 Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von Cenovus Energy wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Eine wichtige Kennzahl ist die Diskussionsintensität im Netz, die auf eine durchschnittliche Aktivität hinweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Cenovus Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +1,36 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Rendite ebenfalls höher, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cenovus Energy einen niedrigen Wert von 10,74, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als günstig eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Mehrheit der Analysten die Aktie von Cenovus Energy positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,94 CAD, was eine gute Empfehlung und eine mögliche Steigerung um 25,13 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet.

Insgesamt erhält die Cenovus Energy-Aktie aufgrund der positiven Stimmungsänderung, der Outperformance im Branchenvergleich, des niedrigen KGV und der positiven Analysteneinschätzungen eine gute Bewertung.