Cenovus EnergyPreferredries 2 im Check!

Die Aktienanalyse von Cenovus Energy ergibt laut Analystenmeinungen eine insgesamt positive Einschätzung. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 8 im Bereich "Gut", 2 im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht". Auch die kurzfristige Analyse zeigt mit 2 positiven und keinen negativen Bewertungen eine gute Tendenz. Das Kursziel für die Aktie wird von Analysten auf 32,83 CAD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 46,91 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cenovus Energy zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI erhalten daher ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Dividendenrendite der Cenovus Energy-Aktie beträgt 2,13 Prozent, was 72,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Cenovus Energy auf Basis der Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse mit einem überwiegend positiven Rating bewertet.