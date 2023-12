Cenovus EnergyPreferredries 2 Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Die Dividendenrendite der Cenovus Energy-Aktie beträgt derzeit 2,13 Prozent, was 71,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Cenovus Energy-Aktie mit 21,88 CAD aktuell -13,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in Bezug auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,36 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", da von 18 Analysten 8 eine positive Einschätzung abgaben, während 2 neutral blieben und keiner die Aktie als "Schlecht" einstufte. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 32,83 CAD, was einer Erwartung von 50,06 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Cenovus Energy-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden auch "Schlecht"-Signale in den analytischen Untersuchungen festgestellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

