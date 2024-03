Cenovus EnergyPreferredries 2 Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Cenovus Energy-Aktie wurde von insgesamt 9 Analysten bewertet, wobei 8 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit lautet das Gesamturteil der jüngsten Analysen "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 30,06 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 21,09 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 24,82 CAD. Daher lautet die daraus abgeleitete Empfehlung "Gut". Zusammenfassend erhält Cenovus Energy von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Energie" erzielte die Aktie von Cenovus Energy im letzten Jahr eine Rendite von -1,28 Prozent. Dies liegt 5,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,09 Prozent. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cenovus Energy auf 7- und 25-Tage-Basis verwendet wird. Der RSI7 liegt bei 18,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Cenovus Energy mit einem Kurs von 24,82 CAD derzeit +11,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ist hingegen "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,77 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Gut" eingestuft.