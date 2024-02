Cenovus EnergyPreferredries 2 Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Dividende von Cenovus Energy steht im Verhältnis zum Aktienkurs bei 2, was einer negativen Abweichung von -5,66 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". In den letzten zwölf Monaten wurden 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Cenovus Energy abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es wurden keine aktualisierten Analystenmeinungen im letzten Monat veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 29,94 CAD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 25,13 Prozent entspricht, was als "Gut"-Empfehlung gewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cenovus Energy-Aktie bei 23,93 CAD liegt, was einer -0,46 prozentigen Abweichung vom GD200 (24,04 CAD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,88 CAD, was einer positiven Abweichung von +9,37 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Cenovus Energy positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ergab sich eine Performance von -1,28 Prozent für Cenovus Energy in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Unternehmen in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,36 Prozent für Cenovus Energy. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -2,64 Prozent im "Energie"-Sektor lag Cenovus Energy um 1,36 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

