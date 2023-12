Cenovus EnergyPreferredries 1-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Sentiment- und Buzz-Indikator zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Cenovus Energy in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin und führt zu einer positiven Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Cenovus Energy in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cenovus Energy derzeit überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Cenovus Energy im letzten Jahr eine Rendite von -9,12 Prozent erzielt, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.