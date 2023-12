Cenovus EnergyPreferredries 1 Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Cenovus Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 4 positive und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Cenovus Energy mit -8,28 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche mit einer mittleren Rendite von -0,34 Prozent liegt die Aktie mit 7,94 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Cenovus Energy-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 10 Bewertungen liegen 8 im "Gut"-Bereich, 2 im "Neutral"-Bereich und 0 im "Schlecht"-Bereich. Auch kurzfristige Analysen deuten auf eine Gesamteinschätzung "Gut" hin, ebenso wie das Kursziel der Analysten von 32,83 CAD, was einer erwarteten Performance von 46,91 Prozent entspricht.

Das KGV beträgt aktuell 10,01 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Cenovus Energy auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.