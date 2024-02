Cenovus EnergyPreferredries 1 Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Cenovus Energy Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 23,93 CAD liegt 0,46 Prozent unter dem GD200 (24,04 CAD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 21,88 CAD. Dies ergibt ein "Gut"-Signal, da der Abstand +9,37 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Cenovus Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,28 Prozent. Im Gegensatz dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent, was bedeutet, dass die Cenovus Energy eine Outperformance von +1,36 Prozent erzielt hat. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -2,64 Prozent, und die Cenovus Energy übertraf diesen Durchschnittswert um 1,36 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet weist die Cenovus Energy Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,74 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich als "günstig" und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.