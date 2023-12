Cenit Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Diskussionen über Cenit in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Wahrnehmung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Entwicklung ist das Unternehmen laut unserer Redaktion als "Gut" einzustufen und die Aktie wird als angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cenit mit 3,51 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 6,85 Prozent liegt Cenit mit 3,33 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei einer Dividendenrendite von 4,15 % kann ein Anleger, der aktuell in die Aktie von Cenit investiert, einen geringeren Ertrag von 18,79 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cenit-Aktie mit 12 EUR einen Abweichung von -8,4 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,1 EUR aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs von 12,38 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,07 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.