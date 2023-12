Cenit Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cenit ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Cenit im letzten Jahr eine Rendite von 3,51 Prozent erzielt, was 0,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 8,1 Prozent, und Cenit liegt derzeit 4,59 Prozent darunter. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Cenit unserer Einschätzung nach unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,89, was einen Abstand von 82 Prozent zum Branchen-KGV von 75,78 bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich daher eine Empfehlung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Cenit bei 52,38 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,15 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie.