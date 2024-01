Cenit Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Cenit beträgt das aktuelle KGV 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69 für Unternehmen in der Software-Branche zeigt, dass Cenit aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cenit mit 3,51 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die mittlere Rendite in der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 12,55 Prozent, wobei Cenit mit 9,03 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cenit-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,52, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,89, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um Cenit auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.