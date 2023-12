Cenit Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cenit beträgt das aktuelle KGV 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Software" Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 69 haben, als unterbewertet betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Cenit liegt bei 42,86, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cenit aktuell 4, was eine negative Differenz von -18,73 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik von Cenit eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie hat die Analyse ergeben, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cenit hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Cenit aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Der RSI und das Dividendenverhältnis deuten jedoch auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie von Cenit daher in verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft.

