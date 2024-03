Cenit Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Forafric Global PLC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Cenit-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,89, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Cenit-Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 13,08 EUR für den Schlusskurs der Cenit-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,65 EUR, was einem Unterschied von -3,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,74 EUR, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt, ergibt sich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Cenit zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Cenit-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,02 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" hat einen Wert von 69,58, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.