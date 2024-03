Cenit Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Cenit verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,94 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Softwarebranche im Durchschnitt um 19,26 Prozent, was bedeutet, dass Cenit im Branchenvergleich um -23,19 Prozent unterperformt hat. Der Informationstechnologiesektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 12,01 Prozent im letzten Jahr, und Cenit lag 15,95 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Cenit in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cenit derzeit 13,83, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69 liegt. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und Cenit erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Cenit derzeit bei 13,06 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,55 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 13,7 EUR, und somit hat die Aktie mit einem Abstand von -8,39 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Cenit derzeit 59,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf Basis des RSI insgesamt "Neutral".