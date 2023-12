Cenaq Energy Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das dabei hilft einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Verde Clean Fuels beträgt derzeit 58,76 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Verde Clean Fuels als überkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" in diesem Punkt der Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Verde Clean Fuels diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen rote Signale, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -57,67 Prozent, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit -27,76 Prozent eine negative Abweichung, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde Verde Clean Fuels mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "gut"-Rating führt. Somit erhält die Verde Clean Fuels-Aktie ein "gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und dem Buzz.