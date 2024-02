Cemtrex, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Cemtrex-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 78. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 65,11, was bedeutet, dass Cemtrex hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Cemtrex zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cemtrex derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 11621,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11621,51 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Cemtrex lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Cemtrex in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Anhand der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5,97 USD, womit der Kurs der Aktie (3,02 USD) um -49,41 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 4,36 USD um -30,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von 3,02 USD. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die eingehende Analyse der verschiedenen Aspekte ergibt somit eine insgesamt negative Bewertung der Cemtrex-Aktie.