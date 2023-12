Cemtrex Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Cemtrex-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Cemtrex-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11598,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,5 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Cemtrex-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 67,99 und der RSI25-Wert von 39,78 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cemtrex bei 7 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 5,65 USD liegt und somit einen Abstand von -19,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu weist der GD50 einen Wert von 5,1 USD auf, was einer Differenz von +10,78 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Insgesamt bleibt die Cemtrex-Aktie aufgrund der Bewertungen und Analysen in unterschiedlichen Kategorien neutral eingestuft.