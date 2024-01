Cemtrex Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cemtrex liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zum Branchenwert von 46,01 als unterdurchschnittlich eingestuft wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Cemtrex ausfielen. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung neutral, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments einbringt.

Die Dividendenrendite von Cemtrex liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,49 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cemtrex-Aktie beträgt 62, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,52 und bestätigt ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Cemtrex somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cemtrex fundamentale, anlegerbezogene und technische Kriterien berücksichtigt werden und die Aktie derzeit als unterbewertet und mit einer neutralen Entwicklung eingeschätzt wird.