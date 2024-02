Cemtrex Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Cemtrex liegt derzeit bei 50,71 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 65,42 im neutralen Bereich, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cemtrex derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Cemtrex haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,21 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 6,04 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4,47 USD) liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Cemtrex daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI, den Dividenden, dem Sentiment und der technischen Analyse.