Cemtrex Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Dividendenrendite von Cemtrex liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche weniger Dividenden für ihre Aktien erhalten. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cemtrex beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,58 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Cemtrex war in den letzten Tagen neutral, mit positiven und negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cemtrex derzeit um -13,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -31,45 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in der charttechnischen Analyse führt.