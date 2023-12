CemtrexPref Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Cemtrex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,04 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,62 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -20,17 Prozent und ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 5,05 USD liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +11,29 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Cemtrex führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -11651,49 Prozent zum Branchendurchschnitt bei einem aktuellen Verhältnis von 0. Dadurch erhält Cemtrex eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment zu Cemtrex war in den letzten zwei Wochen neutral, mit einer überwiegender neutralen Stimmung an insgesamt 13 Tagen. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält Cemtrex eine "Neutral"-Bewertung für die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, jedoch eine "Gut"-Bewertung für die Rate der Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Note für das langfristige Stimmungsbild führt.