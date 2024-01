CemtrexPref Aktie: Augen auf!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cemtrex beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,58 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" deutlich niedriger ist (ca. 82 Prozent). Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cemtrex derzeit bei 4,6 USD und ist damit -13,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -31,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Cemtrex-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Anlegerverhalten in sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen neutral. Es gab fünf Tage mit überwiegend positiven Themen und einen Tag mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.