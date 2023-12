Cementos Pacasmayo SAA Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Cementos Pacasmayo Saa-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 15, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt dagegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Cementos Pacasmayo Saa-Aktie ein "Gut"-Rating.

Auch aus fundamentaler Sicht ist die Aktie interessant, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 8 liegt, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Baumaterialien" (KGV von 94,26) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Cementos Pacasmayo Saa-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cementos Pacasmayo Saa bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Cementos Pacasmayo Saa im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,37 Prozent erzielt, was 9,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.