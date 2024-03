Cementos Pacasmayo SAA Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Cementos Pacasmayo Saa hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,71 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8289%. Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche beträgt die Differenz -8278%. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie von Cementos Pacasmayo Saa in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Cementos Pacasmayo Saa mit einer Rendite von 22,21 Prozent mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,49 Prozent, was Cementos Pacasmayo Saa mit 17,72 Prozent deutlich übertrifft. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Cementos Pacasmayo Saa bei 16,35, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 21,81 und unterstützt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamtbewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen zur Aktie von Cementos Pacasmayo Saa geäußert. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich, dass Cementos Pacasmayo Saa gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält, wobei die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment zu einer negativen Einschätzung führen, während die Aktienkursentwicklung und der Relative Strength-Index positiv bewertet werden.