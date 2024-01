Cementos Pacasmayo SAA Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Cementos Pacasmayo Saa wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Baumaterialien) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,87, was einem Abstand von 91 Prozent zum Branchen-KGV von 95,54 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Cementos Pacasmayo Saa bei 5,19 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 5,08 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,12 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 5,03 USD, was einem Abstand von +0,99 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral" aus der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite der Aktie von Cementos Pacasmayo Saa liegt bei 9,86 %, was einen geringeren Ertrag von 8332,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Baumaterialien bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Cementos Pacasmayo Saa veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler und anlegerischer Basis, während die technische Analyse auf "Neutral" hinweist. Dies sind wichtige Aspekte, die Anleger bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.