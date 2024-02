Cementos Pacasmayo SAA Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Cementos Pacasmayo Saa verzeichnete einen Kurs von 5,35 USD, was einem Abstand von +6,15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Gut" angesehen. Hingegen beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, +3,48 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cementos Pacasmayo Saa derzeit mit 10,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8328,93 Prozent in der "Baumaterialien"-Branche. Diese Differenz von -8318,23 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,3 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 797,66 Prozent stiegen. Dies entspricht einer Underperformance von -793,35 Prozent im Branchenvergleich. Zudem lag die mittlere Rendite im "Materialien"-Sektor bei 797,66 Prozent, wobei Cementos Pacasmayo Saa um 793,35 Prozent unter diesem Wert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung gegenüber Cementos Pacasmayo Saa war überwiegend negativ, wie von unseren Analysten auf sozialen Plattformen gemessen wurde. In den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Cementos Pacasmayo Saa diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.