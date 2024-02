Cementos Pacasmayo SAA Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Cementos Pacasmayo Saa in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cementos Pacasmayo Saa daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Cementos Pacasmayo Saa überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale, weshalb die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 5,17 USD für die Cementos Pacasmayo Saa-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,43 USD, was einer positiven Abweichung von 5,03 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 5,07 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von 7,1 Prozent darüber, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Somit erhält Cementos Pacasmayo Saa insgesamt eine gute Bewertung in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen negative Themen überwogen. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.