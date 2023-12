Cementos Argos Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Fundamental: Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Cementos Argos weist ein KGV von 14,74 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt in der "Baumaterialien"-Branche liegt und somit als unterbewertet angesehen wird. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 94,14, was einem Abstand von 84 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cementos Argos Aktie beträgt derzeit 4,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 7,92 USD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +62,96 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,21 USD, was einem Abstand von +27,54 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Aktivität und Diskussionsintensität in den sozialen Medien können das Sentiment für Aktien beeinflussen. Bei Cementos Argos wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Dividende: Die Dividendenrendite von Cementos Argos liegt derzeit bei 6,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Baumaterialien"-Branche liegt. Die Differenz zur Branche beträgt -8267,64 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.