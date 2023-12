Cembra Money Bank Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über die Cembra Money Bank diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt sich an zwei Tagen deutlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was den neutralen Eindruck verstärkt.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung der Aktie ist der langfristige Blick auf die Kommunikation im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität lediglich durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Cembra Money Bank bei 41,18 liegt, was auch zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt mit 41,6 auf einem Niveau, das zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Cembra Money Bank eine Dividendenrendite von 6,39 % aus, was 0,68 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Dividende als "Neutral".

Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Cembra Money Bank.