Cembra Money Bank Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Cembra Money Bank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 beträgt 66,96 CHF, was bedeutet, dass der Aktienkurs (64,95 CHF) um -3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 64,62 CHF, was einer Abweichung von +0,51 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cembra Money Bank-Aktie zeigt einen Wert von 51 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 47,75 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In den sozialen Netzwerken zeigte sich in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmungslage. Das Stimmungsbarometer deutete an drei Tagen auf eine negative Richtung hin, und auch die Anleger äußerten sich verstärkt negativ über das Unternehmen Cembra Money Bank. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Cembra Money Bank liegt derzeit bei 6,07 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,41 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für ihre Dividendenpolitik.