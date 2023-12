Cembra Money Bank Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Cembra Money Bank ist neutral, wie jüngste Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Negative Meinungen dominierten die Diskussionen, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 67,32 CHF lag, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 64,75 CHF (-3,82 Prozent) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,16 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie der Cembra Money Bank zeigten mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -8,48 Prozent im letzten Jahr erzielt, was 16,19 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich der Verbraucherfinanzierung liegt die Aktie 14,94 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.