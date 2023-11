Cematrix tut es schon wieder?

Die Cematrix-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Baumaterialien (3,82 %) bei einer Dividende von 0 % als niedriger eingestuft, da die Differenz 3,82 Prozentpunkte beträgt. Daher erhält sie derzeit die Einstufung "Schlecht".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Im Falle von Cematrix liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch Cematrix auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" übertrifft Cematrix mit einer Rendite von 31,43 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 42 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung bei Cematrix in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist, wodurch die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.