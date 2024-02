Cemat A/S Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Cemat":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Cemat A- liegt bei 70,49, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Cemat A- bei 66 liegt, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Cemat A--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,83 DKK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.888 DKK, was einer Steigerung um 6,99 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,93 DKK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cemat A- für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" und wird hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Cemat A--Aktie ein "Neutral"-Rating.