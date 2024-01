Cemat A/S Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cemat":

Die Anleger-Stimmung bei Cemat A- ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,948 DKK einen Abstand von +20 Prozent zum GD200 (0,79 DKK) aufweist, was ein gutes Signal ist. Der GD50 liegt bei 0,88 DKK, was einem Abstand von +7,73 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der Relative Strength-Index ergibt für die Cemat A- Aktie einen Wert von 27,91 für RSI7 und 35,98 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.