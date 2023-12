Celyad Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert von Celyad Oncology bei 44,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bezeichnet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Celyad Oncology in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,04 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Underperformance von -44,04 Prozent für Celyad Oncology. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Celyad Oncology 44,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Celyad Oncology war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch die behandelten Themen waren überwiegend negativ, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Celyad Oncology festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion ausgemacht werden konnten, wird das Unternehmen in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend wird Celyad Oncology auf dieser Stufe daher als "Schlecht" eingestuft.