Celyad Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Celyad Oncology hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -44,04 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Celyad Oncology mit -44,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Celyad Oncology im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie (0 %) keine Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Celyad Oncology als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 34,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 66,84 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Celyad Oncology eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiver und drei negativer Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Celyad Oncology daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Celyad Oncology von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.